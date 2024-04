Compra un chilo di hashish da uno straniero, arrestato 21enne di Povoletto

Compra da un cittadino pakistano un chilo di hashish per 2.300 euro. L’acquisto viene però osservato dagli agenti della Questura di Udine che, dopo alcuni minuti, lo arrestano. E’ successo venerdì sera in via Marsala nel capoluogo friulano. I poliziotti hanno fermato il giovane, un 21enne di Povoletto, mentre si stava allontanando in un’automobile guidata da un’altra persona e hanno trovato lo stupefacente, diviso in 10 pacchetti da un etto, nello zaino che il ragazzo aveva accanto ai piedi. Durante l’interrogatorio, il 21enne – difeso dall’avvocato Roberto Mete – ha in parte ammesso gli addebiti. Oggi il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il pm aveva chiesto la misura della custodia in carcere.