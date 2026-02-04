Compra un capo d’alta moda, riceve un chilo di marijuana

Pensava di aver fatto un ottimo acquisto, individuando su un sito internet un capo d’alta moda ad un ottimo prezzo. Lei, una cinquantenne udinese, si è però vista recapitare a casa quasi un chilo di marijuana.

Una scoperta che ha lasciato basita la donna, che ha immediatamente chiamato i carabinieri denunciando l’episodio. La droga era suddivisa in tre involucri, che si trovavano all’interno di un pacco proveniente dalla Spagna. Era convinta di trovare il capo tanto sognato, acquistato in una nota piattaforma online specializzata nella compravendita di abbigliamento e accessori.

Ha scoperto, invece, tre buste di cellophane che, aperte, hanno emesso un forte e caratteristico odore.

I militari dell’Arma, raggiunta l’abitazione della 50enne, hanno sequestrato i tre contenitori, risultati contenere oltre 800 grammi di marijuana.

Sono in corso le indagini finalizzate a risalire alla provenienza del pacco e all’identità dello sconosciuto mittente.