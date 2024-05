Comunali, il Tar riammette Mauro Valent a Venzone

Mauro Valent e la sua lista civica l’8 e 9 giugno parteciperanno alle Comunali di Venzone sfidando il sindaco uscente Amedeo Pascolo. Lo ha deciso il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso dell’attuale capogruppo di opposizione e candidato alla poltrona di primo cittadino. Valent e la lista ‘Insieme per Venzone’ erano stati esclusi dalla Commissione elettorale per la mancata presentazione di alcuni certificati elettorali. Il giudice amministrativo ha appurato che i certificati erano stati depositati in Comune, ma non erano pervenuti alla Sottocommissione elettorale a causa di una dimenticanza del funzionario competente. Per quanto riguarda il Comune di Buttrio, il Tar ha invece respinto il ricorso della lista ‘Impegno per Buttrio – Roberta Tonello Sindaco’ e quello della lista ‘Intesa per Buttrio’, che appoggia l’uscente Eliano Bassi, escluse dalla Commissione elettorale perché avevano raccolto un numero di firme superiore al limite di legge. Al momento, l’unico candidato sindaco in paese è dunque Bassi, appoggiato solamente dalla lista ‘Giovin Buri’.