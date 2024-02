Comune di Gorizia, Ateneo di Udine e Gect unite in un progetto

Un servizio capace di fornire il numero preciso di persone presenti ad un grande evento grazie alle indicazioni provenienti dai loro smartphones. E’ il progetto a cui stanno lavorando Comune di Gorizia, Università di Udine e Gect in vista non solo di Go 2025, ma anche di manifestazioni di grande richiamo come può essere Gusti di Frontiera. “Spesso sentiamo numeri, relativamente alle presenze a questo tipo di eventi di grossa portata – ha sottolineato il sindaco Rodolfo Ziberna – che sono indicativi o comunque non scientifici. La nostra volontà è quella di riuscire, attraverso questo dispositivo a cui stiamo lavorando come l’Ateneo udinese ed il Gect, a dare una cifra precisa di presenze ad ogni manifestazione che attrae numeri importanti di turisti e cittadini: la tecnologia ci garantirebbe con questo servizio la possibilità di sapere il numero esatto di chi presenzia ad una rassegna, e ciò sarebbe possibile grazie ai segnali forniti dai cellulari sul posto”. Per ora nessun particolare in più: “Siamo ancora in una fase iniziale del progetto – ha concluso il sindaco di Gorizia – quando avremo qualche dettaglio in più ne daremo informazione”. GUARDA IL VIDEO