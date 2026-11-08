Comune e Hotel Savoy di Grado, altri aiuti a Versa

Un importo complessivo di poco più di 115 mila euro. E’ la seconda tranche di aiuti messa a disposizione dal Comune di Romans d’Isonzo agli alluvionati di Versa grazie alla raccolta fondi municipale aperta in seguito ai drammatici fatti del 17 novembre 2025 e chiusa lo scorso 30 settembre. Un primo sostegno da essa aveva già provveduto a distribuire un importo complessivo di 381 mila euro. La nuova cifra messa a disposizione garantirà quindi ad ogni nucleo familiare un ulteriore aiuto di 800 euro, che sommato alla precedente misura porterà il contributo potenzialmente riconosciuto ad ogni famiglia colpita tra i 1800 ed i 5.000 euro totali per nucleo. Ma non ci sono solo gli aiuti pubblici: nei giorni scorsi l’Hotel Savoy di Grado in occasione della ristrutturazione di circa quindici camere della struttura, ha donato alla comunità di Versa 170 pezzi tra cui comodini, armadi, materassi e porte. “Questa iniziativa – commenta il comitato Cittadini di Viarsa – ci ricorda che non siamo stati dimenticati e questo fa molto piacere a noi e onore a chi dona”.

Intanto la comunità di Brazzano si appresta a ricordare quel tragico 17 novembre in cui persero la vita a causa di una frana Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj. A distanza di un anno esatto una targa in loro ricordo sarà posizionata accanto dal Comune nella piazza della frazione con una cerimonia in programma alle 18.30, seguita da una santa messa nella vicina canonica alla presenza dell’Arcivescovo Gianpaolo Dianin.