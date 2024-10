Il Comune di Taipana occupò illegittimamente un terreno per fare una strada

Nel 1982 il Comune di Taipana occupò d’urgenza un terreno di quasi 400 metri quadri per realizzare una strada comunale. Il municipio, però, non ha mai concluso la procedura d’esproprio o acquistato il bene del valore di 12mila euro. Ora dovrà restituirlo previo ripristino agli eredi del proprietario, che nel frattempo è deceduto, oltre a corrispondere loro un risarcimento di 14mila euro per illegittima occupazione. In alternativa, il Comune potrà acquisire il terreno, a un prezzo molto superiore a quello che avrebbe pagato 42 anni fa. E’ quanto deciso dal Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha condannato l’amministrazione comunale di Taipana a pagare le spese processuali. Resta aperta, però, la questione del ripristino del terreno. “A nostro avviso – dice l’avvocato Filippo Pesce, legale degli eredi – la strada passa sul terreno occupato, mentre il Comune è di avviso opposto”.