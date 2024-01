Il Comune di Udine conferma la festa di questa sera, “Non si speculi sulla tragedia”

L’omicidio in Baldasseria Bassa non ferma il Capodanno di Udine. La festa, rimandata a questa sera a causa delle avverse condizioni meteo previste per la mezzanotte del 31 dicembre, si terrà dalle 21 in piazza Primo Maggio e vedrà il suo momento culminante nello spettacolo pirotecnico fissato alle 22.30. La conferma è arrivata dall’amministrazione comunale che ha rigettato la proposta avanzata da Fontanini che chiedeva di cancellare i festeggiamenti del nuovo anno.

“Non vogliamo speculare su questa tragedia, come altri stanno facendo in questo delicato momento”, ha spiegato in una nota il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Intendo anzi ribadire che per garantire la sicurezza dei cittadini la nostra amministrazione non solo ha mantenuto gli strumenti messi in atto dalla precedente giunta, ma ha intensificato notevolmente gli sforzi per garantire un cambio di passo a lungo termine, ferme restando le competenze delle forze dell’ordine”.

“La scelta di recuperare i festeggiamenti, oltre che fuori tempo, dimostra che questa giunta naviga a vista – commenta Giulia Manzan, capogruppo della lista civica Fontanini -. Visto il grave fatto di cronaca che ha portato alla morte di una persona, l’evento doveva essere annullato. Questa giunta ha finito per sbagliare due volte”.