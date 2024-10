Il Comune di Udine concede il patrocinio alla partita Italia-Israele

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha deciso di concedere il patrocinio del Comune di Udine alla partita di Nations League tra Italia e Israele, che si terrà lunedì 14 ottobre allo Stadio Friuli. “Il Comune di Udine è sempre stato per la pace e contro i conflitti. In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport”, spiega il primo cittadino

“La decisione è legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo della partita di calcio che Udine ospiterà lunedì prossimo. Un nuovo piano unitario, potenzialmente generativo, rispetto a quello sportivo, potenzialmente divisivo se strumentalizzato. Abbiamo voluto fare un passo avanti”, chiarisce il primo cittadino. “Quando lo scorso luglio non ho concesso il patrocinio, avevo sostenuto come la politica non potesse ignorare gli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Lo credevo allora – continua il Sindaco – e lo credo oggi che siamo spettatori di un’escalation di violenze e atti di guerra, con nuovi paesi coinvolti in uno scenario ancor più preoccupante e sempre più privo di soluzioni”.

Nell’immediato futuro a Rondine, in Toscana, si terrà un incontro istituzionale di pace organizzato dall’associazione Rondine – Cittadella della pace, che vedrà coinvolti il Comune di Udine, la Federazione Italiana Gioco Calcio, il Ministero dello Sport e tutti gli attori che vorranno aderire all’invito di Rondine. La speranza – l’auspicio di De Toni – è che l’invito venga colto anche dalle altre istituzioni chiamate in causa, come già fatto dall’Arcivescovo di Udine Mons. Riccardo Lamba, per fare in modo che l’incontro di Rondine sia un’occasione proficua di dialogo internazionale in favore della pace”.

Le reazioni

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giovanni Govetto riassume così la concessione del patrocinio alla partita degli azzurri: “Centrodestra 1 – centrosinistra 0”. A lui si aggiunge il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale, Luca Onorio Vidoni, che parla di decisione tardiva e di facciata, fatta “probabilmente per permettere a De Toni di farsi un selfie lunedì allo stadio con il Ministro o di sfilare accanto a qualche altra personalità di rilievo”. “Non ci si può ritenere pienamente soddisfatti di un patrocinio dato controvoglia – prosegue il capogruppo – , solo perché De Toni è stato costretto a concederlo dagli eventi per evitare di rimanere emarginato dalle istituzioni regionali, italiane e non solo. Il primo cittadino ha fatto ciò che noi di Fratelli d’Italia, con un lavoro corale, avevamo chiesto sin dall’inizio, e ha così certificato l’errore delle sue scelte.” Tra i banchi della minoranza anche il capogruppo di Identità Civica, Loris Michelini, parla di un doveroso passo indietro da parte del sindaco, anche se a 5 giorni dalla partita. “Rimane – commenta l’ex vicesindaco – il segno di una brutta pagina, l’ennesima, che vede Udine in negativo per le polemiche scaturite che si aggiungono al clima – già teso – per le note vicende delle manifestazioni di piazza organizzate dai Comitati pro palestinesi che stanno provocando violenze, odio e disordini .

La scelta di De Toni non solo ha creato reazioni da parte della minoranza, ma malumori anche tra i banchi della maggioranza e tra i partiti più di sinistra. “Abbiamo appreso con delusione la scelta del Sindaco di Udine di concedere il patrocinio, precedentemente negato, alla partita Italia – Israele che si disputerà a Udine lunedì 14 ottobre”. A dirlo in una nota sono stati il consigliere Andrea Di Lenardo, Capogruppo in Comune di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile, i consiglieri regionali Furio Honsell e Serena Pellegrino, assieme ai portavoce di Europa Verde FVG, Sinistra Italiana FVG, Rifondazione Comunista Udine, Potere al Popolo FVG. “Essere equidistanti o “equivicini” tra oppressi e oppressori, tra coloni e colonizzati, significa stare dalla parte di chi è favorito nei rapporti di forza – spiegano -. Le istituzioni occidentali hanno confermato ancora una volta la propria doppia morale basata solo su interessi economici e militari: erano bastati 4 giorni per escludere la Russia da ogni competizione sportiva. Peraltro, parlando di sport, Israele ha distrutto i campi sportivi di Gaza e della Cisgiordania, trasformandoli in campi dì concentramento per i prigionieri politici. Il 14 ottobre noi parteciperemo convintamente al corteo per la Palestina che partirà alle 17:00 da piazza della Repubblica”.