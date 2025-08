Comunità Collinare: “Norma per i sindaci, così sbloccheremo i gruppi comunali”

Una norma che alleggerisce il peso delle responsabilità e che apre la strada a una nuova tutela per chi opera ogni giorno sul territorio. È quella annunciata dall’assessore regionale Riccardo Riccardi, destinata non solo ai capisquadra della Protezione civile ma, presto, anche a tutto il mondo del volontariato e ai sindaci. Una svolta attesa, soprattutto dopo il caso Preone, che ha portato allo stop di diversi gruppi comunali in segno di protesta .Il tema è stato al centro della riunione di ieri sera della Comunità Collinare, dove i sindaci hanno espresso l’auspicio che la norma venga estesa quanto prima anche a loro.