Comunità energetiche, appuntamento aperto ai cittadini a Palazzo d’Aronco

La Regione FVG in collaborazione con il Comune di Udine organizza un appuntamento informativo aperto alla popolazione in Salone del Popolo, presso Palazzo D’Aronco, il prossimo 21 febbraio alle ore 18. L’incontro sarà l’occasione per approfondire temi dell’approvvigionamento energetico sostenibile andando a illustrare la novità delle comunità d’energia rinnovabile, grazie agli interventi da parte degli esperti della Regione, del Comune e della società di consulenza KPMG Advisory.

“Il tema della transizione energetica è assolutamente centrale sul tavolo dell’Amministrazione. Sono diversi gli argomenti su cui siamo già al lavoro, in primis la riduzione dei consumi e la variabilità delle forniture energetiche con una necessaria e netta svolta verso le rinnovabili”, commenta l’Assessora all’Ambiente Eleonora Meloni.

L’incontro sarà utile alla cittadinanza per prendere finalmente visione con le nuove opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), anche con esempi già attivi in altre città italiane: verranno infatti descritte le principali caratteristiche delle CER, i loro vantaggi e gli step amministrativi necessari alla loro costituzione, in modo da fornire un quadro chiaro e comprensibile di questo strumento utile per la transizione energetica del territorio regionale. Inoltre, a riguardo, sarà allestito uno sportello a cui potranno rivolgersi le cittadine e i cittadini udinesi per richiedere tutta le informazioni.

L’energia autoprodotta e autoconsumata dalla Comunità Energetica viene incentivata economicamente dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e i cittadini potranno diventare soci con un costo simbolico. Nelle Comunità di energia rinnovabile l’energia viene prodotta attraverso l’uso di fonti rinnovabili, unendo la tutela dell’ambiente a uno consumo intelligente e responsabile da parte dei cittadini – “Udine ha un grande potenziale per quanto riguarda la produzione energetica da impianti fotovoltaici”, spiega l’Assessora Meloni. I cittadini e le piccole aziende interessate, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di gennaio 2024, potranno unirsi a delle associazioni di produttori e consumatori con precise regole di gestione previste da uno statuto, aderendo al sistema delle Cer. “In questo modo avranno la possibilità di usufruire dell’energia pulita prodotta in loco, diminuendone notevolmente lo spreco e partecipando attivamente all’intero ciclo di vita dell’energia, a partire dalla produzione passando alla distribuzione e al consumo”, conclude l’Assessora Meloni. Il Comune svolge un ruolo da referente per queste comunità.

Per partecipare all’incontro, aperto a tutti i cittadini, è necessaria la registrazione attraverso il link: https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=22323. L’incontro inizierà alle ore 18, ma per permettere il disbrigo rapido delle attività introduttive, è consigliato presentarsi con un anticipo di 15 minuti.