Comunità Energetiche, partono i nuovi progetti a Cormons e Tarvisio

Collio e montagna guardano al futuro con le rispettive comunità energetiche al via. Oggi a Cormons è stato illustrato il progetto "Energia Nostra" che vede coinvolti 130 aziende e privati cittadini del territorio con l'obiettivo di una transizione ecologica a misura di persona.

Contemporaneamente, il Comune di Tarvisio vedrà la prima Comunità Energetica Idroelettrica d’Italia. L’energia che verrà prodotta non sarà ricavata, come negli altri casi da energia solare, bensì sfruttando i corsi d’acqua. Il traguardo arriva con il “sì” della Corte dei Conti all’adesione del Comune di Tarvisio alla costituzione di una Comunità Energetica in forma cooperativa a partecipazione pubblica, sentenza che vede la municipalità montana protagonista assieme alla società cooperativa Benefit Part-Energy di Udine, associata a Legacoop Fvg.