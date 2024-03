Comunità energetiche: Scoccimarro, 7mln e 200 mila euro 2024-2026

“Nel 2022-2023 i contributi concessi dalla Regione per l’installazione di impianti fotovoltaici per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) sono pari a 28.750.000 euro. Ed è in fase di redazione il nuovo regolamento per l’erogazione di contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti di energia rinnovabile e potenziamento di quelli esistenti volti alla costituzione delle Comunità energetiche. Ai fini del regolamento sono attualmente stanziati 7mln e 200mila euro per il triennio 2024-2026 ma aumenteremo di certo i fondi in assestamento”. Lo ha riferito l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, oggi nell’odierna seduta della IV Commissione consiliare illustrando il quadro normativo nazionale e regionale relativo alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer).

“Le Comunità energetiche rinnovabili – ha specificato l’esponente della Giunta Fedriga – apportano un beneficio alle famiglie, alle imprese e agli Enti sul territorio e insistono nell’ambito energetico a livello sistemico per far fronte alle conseguenze derivanti dalle tensioni geopolitiche internazionali, dall’ampia forbice nella fluttuazione dei prezzi, al problema delle scorte energetiche in fase di approvvigionamento e, non ultimo, dalla mitigazione dei fenomeni climatici estremi”. “In Italia si registrano 25 Cer attivate in forma giuridica ma senza ancora qualifica per tempistiche burocratiche, 25 Cer in fase di progettazione e solo 3 avviate e attualmente operative in tutta Italia, una di queste tre Comunità che ricevono gli incentivi dal Gse (gestore dei servizi energetici) è sul nostro territorio – ha aggiunto Scoccimarro -; si tratta della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia, con sede a San Daniele del Friuli, alla quale abbiamo destinato un complessivo di 5 mln e 400 mila euro”.

Oltre a San Daniele del Friuli, la Regione è capofila nella costituzione della Cer Spilimbergo-Istrago, con un investimento di 2 milioni di euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima di 1 mw, con il relativo impianto di accumulo e le relative opere di connessione ed è anche capofila nella costituzione della Cer di Pasian di Prato – Campoformido, denominata ‘Cavalieri dell’Aria’, con un investimento iniziale di 175.000 euro per la progettazione di un impianto fotovoltaico di potenza massima di 1 mw con il relativo impianto di accumulo e le relative opere di connessione. Scoccimarro ha poi riferito in merito alla creazione di una mappatura geo-riferita con identificazione dei layer di interesse per il processo di costituzione di una Cer e degli undici eventi divulgativi organizzati da dicembre 2023 a febbraio 2024 per spiegare tutte le possibilità che le Comunità energetiche offrono.