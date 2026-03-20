Comunità musulmana al Città Fiera per la fine del Ramadan

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni e sofferenze, la comunità musulmana udinese ha vissuto la fine del Ramadan, festeggiato questa mattina in uno dei parcheggi coperti del Città Fiera, a Torreano di Martignacco, come occasione per lanciare un appello alla pace, al dialogo e al rispetto della dignità umana. Si tratta di un momento centrale nella vita dei fedeli, che si sono dati appuntamento alle 7.30. Alla preghiera comunitaria è seguito il momento di festa.