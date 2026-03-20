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venerdì 20 Marzo 2026
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Cronaca

Comunità musulmana al Città Fiera per la fine del Ramadan

In centinaia si sono ritrovati questa mattina in uno dei parcheggi del Città Fiera.
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni e sofferenze, la comunità musulmana udinese ha vissuto la fine del Ramadan, festeggiato questa mattina in uno dei parcheggi coperti del Città Fiera, a Torreano di Martignacco, come occasione per lanciare un appello alla pace, al dialogo e al rispetto della dignità umana. Si tratta di un momento centrale nella vita dei fedeli, che si sono dati appuntamento alle 7.30. Alla preghiera comunitaria è seguito il momento di festa.

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