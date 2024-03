Comunità musulmana: “Attendiamo speranzosi sviluppi dal Consiglio di Stato”

“Attendiamo speranzosi che nella giornata di oggi arrivi una risposta a noi positiva dal Consiglio di Stato dopo la richiesta di ottemperanza del decreto che abbiamo avanzato. Se non dovesse accadere nulla, entro domani decideremo se ritrovarci domenica a pregare per l’avvio del Ramadan da qualche parte o meno”. Bou Konate, presidente dell’associazione Darus Salaam che gestisce a Monfalcone il centro islamico di via Duca d’Aosta, chiarisce in questo modo la posizione della comunità musulmana, ancora in attesa di sviluppi dopo che la struttura è chiusa per ordinanza municipale da novembre come l’altro centro islamico di via don Fanin, sebbene sia arrivato il via libera alla loro riapertura dal Consiglio di Stato previo “leale confronto” con il Comune. Ma da piazza della Repubblica in questi giorni c’è stata freddezza: “Alla luce delle ordinanze emesse dall’amministrazione comunale e dal pronunciamento intervenuto – aveva evidenziato l’amministrazione comunale – non si comprende quale veste debba assumere il termine “confronto” in relazione a tutte le iniziative e le misure adeguate e idonee ad evitare ogni possibile pericolo alla incolumità delle persone e delle cose”. Il Comune ha anche sottolineato di essere “proiettato all’udienza stabilita per il prossimo 19 marzo”.