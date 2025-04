Comunità musulmana di Monfalcone sul Papa: voce di pace, giustizia e fraternità

Anche la Comunità musulmana di Monfalcone esprime cordoglio per la morte del Santo Padre. “Esprimiamo le più sentite condoglianze – si legge in un messaggio diffuso da Bou Konate, presidente onorario dell’associazione Darus Salaam di Monfalcone – alla Chiesa cattolica, all’Arcivescovo di Gorizia Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli e a tutti i fedeli”.

“Il Papa – si legge ancora nella nota – ha rappresentato una voce di pace, giustizia e fraternità in un mondo spesso segnato da divisioni e sofferenze. La sua dedizione agli ultimi, il suo amore per la verità e il dialogo tra le religioni, resteranno un patrimonio spirituale che ci unisce oltre le differenze. In questo momento di lutto – si legge infine nella nota della Comunità musulmana di Monfalcone – ci stringiamo con rispetto e solidarietà ai nostri fratelli e sorelle cattolici”.