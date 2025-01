Con Adele Asquini la ritmica ASU torna a brillare di azzurro

Nuova soddisfazione per la ritmica dell’Associazione Sportiva Udinese. La giovanissima Adele Asquini (classe 2010) è stata individuata dalla direttrice tecnica nazionale fra le atlete che faranno parte della squadra juniores. Assieme ad altre nove atlete, la ginnasta bianconera, da oggi e fino a giugno, cercherà di guadagnarsi un posto da titolare per partecipare prima al Campionato d’Europa, in programma a Tallin (Estonia), dal 4 all’8 giugno 2025, e successivamente al Campionato del Mondo Juniores previsti a Sofia (Bulgaria) dal 18 al 22 giugno 2025.

Grande la soddisfazione in casa ASU. Il presidente Alessandro Nutta se ne è fatto portavoce: “Questi risultati dimostrano che si può coniugare attività sportiva ad alto livello agonistico, con lo studio. Questo però presuppone un diverso approccio all’attività che è stato programmato e modulato da Magda Pigano, a cui va il pieno merito, e che apre una via nuova per tutte le attività agonistiche dell’Associazione Sportiva Udinese”.