Con il furgone finisce sotto al camion in A4: un morto

Nuovo e drammatico incidente, nel pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Alle 17.15, nel tratto compreso tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste, un furgone si è scontrato violentemente contro il retro di un autoarticolato. Per il conducente del veicolo commerciale non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo.

Secondo i primi rilievi della Polstrada, il furgone avrebbe percorso diverse centinaia di metri lungo la corsia di marcia prima di finire la propria corsa contro il tir, che si trovava fermo in coda. I rallentamenti erano stati causati dal grave incidente avvenuto in mattinata, che aveva visto coinvolta una cisterna carica di fenolo.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i tecnici di Autostrade Alto Adriatico per gestire l’emergenza e i rilievi di rito.