“Con il Multometro impossibile valutare performance dei vigili”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La ‘hit parade’ con l’elenco dei vigili più “produttivi” in fatto di multe è stato bocciato anche dal maggior sindacato di categoria, che rappresenta circa il 70% dei dipendenti presenti al Comando di via Girardini.

Il tabellone, anche se utilizzato come strumento di monitoraggio interno, non darebbe infatti secondo Sapol elementi utili per valutare l’operato di un agenti.

Il Segretario regionale Beppino Fabris ha criticato duramente il metodo: “È un meccanismo sbagliato e poco elegante, che non dà quello che dovrebbe dare a un servizio pubblico. L’obiettivo è erogare servizi e farlo bene, non valutare la quantità”. Della stessa opinione anche il suo vice, Federico Ruvolo, che mette in evidenza i problemi di prvacy che questa iniziativa potrebbe aver violato.