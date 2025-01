Con la moto contro auto, muore a 26 anni

Un ragazzo di 26 anni – Luca Grieco, di professione agente immobiliare – è morto ieri sera nell’ospedale di Trieste dove era stato ricoverato, in mattinata, per le gravi ferite riportate in un incidnete stradale avvenuto in pieno centro cittadino, nei pressi del Palazzo di Giustizia, in Foro Ulpiano.

Il giovane era alla guida della propria motocicletta, una Triumph Trident 660, che – stando ai risultati delle prime indagini – si è scontrata con una Subaru Forester condotta da Omero Sfiligoi, di 74 anni, ed è stata catapultata contro il muro del Tribunale.

Delle indagini si sta occupando la Polizia Municipale.