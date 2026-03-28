Con la moto vola oltre il guardrail: è gravissimo

Ha perso il controllo della moto ed è volato oltre il guardrail. Sono gravissime le condizioni di un 55enne di Vittorio Veneto, che oggi pomeriggio stava percorrendo, insieme ad alcuni amici, la strada regionale 464 quando, per cause al vaglio della polizia locale del distretto Cellina-Meduna, è rimasto vittima di un impatto molto violento.

Sul luogo dell’incidente personale del 118 con l’elisoccorso. L’uomo, una volta stabilizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine dov’è stato accolto nel reparto di Terapia intensiva.