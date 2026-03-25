Con la pistola prima della visita del papa, condannato

Due anni e 4 mesi di reclusione per porto abusivo di armi. E’ la condanna inflitta dal Tribunale di Trieste a Hasan Uzun, il cittadino turco di 46 anni trovato in possesso di una pistola e relative munizioni nel bar della stazione ferroviaria il 6 luglio 2024, un giorno prima della visita di Papa Francesco al capoluogo regionale.

L’arma era nascosta nel trolley che l’uomo aveva con sé. Lui si era difeso sostenendo che la pistola sarebbe stata messa nella valigia da due persone che si erano avvicinate al trolley mentre si trovava in stazione.