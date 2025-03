Con l’auto contro la vetrina del negozio di giocattoli: nessun ferito

Incidente stradale questo pomeriggio attorno alle 17 a Reana del Rojale. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una donna alla guida di una Volvo Station Wagone è finita contro la vetrina di un negozio di giocattoli, sfondandola e fermandosi all’interno dello spazio espositivo. Illesi sia la conducente che il neonato a bordo, e anche gli avventori del punto vendita.

I vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente verificato che nessuna persona fosse rimasta ferita e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo incidentato e della parte del negozio interessata dall’incidente; operazioni che hanno richiesto, dopo aver tirato fuori la vettura dallo spazio espositivo, il taglio di parte della struttura della vetrina danneggiata.

Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.