Con l’auto contro un muretto: donna elitrasportata

Incidente stradale questo pomeriggio a Cormons, lungo la strada regionale 56. Per cause ancora da accertare, un’auto è finita fuori strada contro il muretto di cinta di una abitazione, abbattendo anche un palo della luce nella sua corsa. Nell’impatto sono rimaste ferite due donne ed un ragazzo di quattordici anni. Ad avere la peggio una delle due donne, di cinquant’anni, portata in ospedale a Udine con l’elicottero, mentre l’altra donna ed il ragazzo sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Gorizia feriti ma non in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’Ordine.