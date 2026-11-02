Con l’auto finisce contro un albero: gravissima una donna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una carambola violenta e improvvisa, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, ha trasformato via Bergamo a Udine nel teatro di un grave incidente stradale. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo violentemente contro gli alberi a bordo carreggiata, riportando danni devastanti alla parte anteriore e il parabrezza completamente in frantumi.

A bordo si trovava una donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo e priva di sensi. La gravità dell’impatto ha mobilitato immediatamente i soccorsi: sul posto sono accorse le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con rapidità e precisione per liberare la ferita dalle lamiere accartocciate, insieme al personale sanitario del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. La donna, stabilizzata sul posto, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia.