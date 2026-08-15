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Cronaca

Con l’auto piomba nel giardino di una casa: era ubriaco

Incidente nella notte a Villotta di Chions. Automobilista positivo alla prova dell'alcoltest.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, si è verificato poco dopo la mezzanotte di oggi a Villotta di Chions. Un uomo di 53 anni, alla guida della propria Peugeot 3008, stava procedendo lungo viale Vittorio Veneto in direzione del centro cittadino quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla sede stradale ed è andata a finire direttamente all’interno del giardino privato di un’abitazione situata in via Gemona. Il conducente è uscito completamente illeso dall’impatto; tuttavia, i militari lo hanno sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro. L’esame ha dato esito positivo con valori particolarmente elevati. Per il 53enne è scattata così la denuncia all’autorità giudiziaria.

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