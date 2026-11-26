La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la condanna di primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione per Hazan Uzun, il cittadino turco ritenuto responsabile di aver portato a Trieste una pistola e relative munizioni alla vigilia della visita di Papa Francesco. Lo riporta Il Piccolo.
Era il 6 luglio del 2024 e l’arma era stata rinvenuta in un trolley abbandonato nel bar della stazione dei treni. In secondo grado l’imputato si è visto confermare la pena per porto abusivo d’armi e una multa da 5mila euro.
La concomitanza con la visita del Papa aveva fatto pensare in un primo momento a “un possibile progetto di attentato contro il Sommo Pontefice da parte dell’Isis-k turco”, come riportato in una nota di intelligence dei carteggi giudiziari. Quella pista investigativa però non aveva trovato riscontro, secondo quanto riferito in una nota della Procura. Il 46enne, estradato dall’Olanda e ora in carcare, era stato quindi accusato solo di porto abusivo d’armi.
A chiamare la Polfer per il trolley abbandonato era stata una dipendente del bar. All’interno gli agenti avevano trovato la pistola e 14 cartucce, nascoste in mezzo ai vestiti. Dalle immagini delle telecamere era emerso che era stato il cittadino turco a portare la valigia. La difesa, come ricorda il quotidiano, aveva invece ipotizzato una possibile manomissione, sostenendo che arma e cartucce fossero state inserite da qualcun altro nel bagaglio incustodito.
Con pistola prima della visita del Papa, confermata condanna
La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la condanna di primo grado a 2 anni e 4 mesi di reclusione per Hazan Uzun, il cittadino turco ritenuto responsabile di aver portato a Trieste una pistola e relative munizioni alla vigilia della visita di Papa Francesco. Lo riporta Il Piccolo.