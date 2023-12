Concertazione, 6 milioni di euro a otto Comuni della Destra Isonzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Supera i 6 milioni di euro la dotazione prevista dalla concertazione regionale a favore dei Comuni della Destra Isonzo per promuovere opere pubbliche e miglioramento delle infrastrutture esistenti. Lo comunica il consigliere regionale Diego Bernardis: “Questo significativo intervento – sottolinea l’esponente della Lista Fedriga – conferma l’efficace e costruttivo dialogo instaurato dalla nostra amministrazione regionale con le municipalità del territorio”.

Nel dettaglio a beneficiare della somma stanziata saranno 8 Comuni: Savogna con 350 mila euro per una nuova scuola d’infanzia, Farra che percepirà 300 mila euro per il rinnovamento del proprio campo sportivo, San Lorenzo che riceverà 750 mila euro per la demolizione dell’ex caserma Collinelli, Mariano che ne otterrà altrettanti per la manutenzione di due vie del centro, mentre Medea potrà investire 150 mila euro sulla scuola d’infanzia. Moraro avrà invece 300 mila euro per una nuova pista ciclabile, mentre Mossa potrà spendere un milione e duecentomila euro per la scuola primaria, ma la fetta più grossa andrà infine a Gorizia che avrà 2.25 milioni di euro per vari interventi.