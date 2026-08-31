Concerto 7 maggio, Conti (Pd): “Fedriga chiarisca”

“Il presidente Fedriga chiarisca al più presto le notizie che circolano intorno ad alcuni aspetti inquietanti” relativi al concerto per il 50esimo del terremoto svolto lo scorso 7 maggio. A dirlo è la segretaria regionale del Pd Caterina Conti in merito all’articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Verità nel quale si pongono interrogativi sull’affidamento dell’evento svoltosi alla caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli.
“In attesa di sapere di più, anche da eventuali atti di sindacato ispettivo, prendiamo atto che la natura e le modalità di diffusione della notizia rivelano fortissimi malesseri interni al centrodestra – aggiunge Conti – La figura del presidente Fedriga pare non più sufficiente a coprire divisioni profonde e insanabili, che evidentemente lo coinvolgono”.