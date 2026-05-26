Concerto Cremonini, summit in Prefettura: “Navette consigliate”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una riunione operativa e logistica tra organizzazione e istituzioni del territorio si è svolta oggi tra Prefettura e Questura di Gorizia per concordare gli ultimi dettagli su sicurezza e viabilità relative al concerto di Cesare Cremonini domenica sera all’aeroporto Duca d’Aosta. Sono 10 mila i posti-auto disponibili per gli spettatori, attesi in circa 25 mila.

A disposizione poi, da stazione ferroviaria e Casa Rossa, ci saranno due linee di bus-navetta verso l’area del concerto, utilizzabili poi anche per il tratto inverso a fine evento. All’andata partiranno dalle 16 ogni cinque minuti e dalle 18 ogni 2 minuti: il biglietto andata e ritorno costerà 5 euro.

A garantire sicurezza ci sarà lungo le principali arterie anche la Polizia di Stato.

Intanto cresce l’attesa dei fans del cantante bolognese, molto attivo sui social in questi giorni. “Questo tour – ha evidenziato Cremonini – rappresenta il culmine del mio percorso live”. E nella data-zero di Gorizia sarà possibile sentirlo esibirsi per la prima volta al sax.