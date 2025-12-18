  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 18 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Concerto di Natale in Cattedrale a Udine, musica sacra per l’Anno Santo 2025

Domenica 21 dicembre “In Dulci Jubilo” con la Cappella Musicale e una catechesi dell’arcivescovo Lamba
Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17.00, la Cattedrale di Udine ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dalla Cappella Musicale della Cattedrale. L’ensemble sarà diretto dal maestro Davide Basaldella e accompagnato all’organo dal maestro Beppino Delle Vedove.

Il concerto, dal titolo In Dulci Jubilo, vedrà anche la partecipazione dell’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, che offrirà al pubblico una breve catechesi in preparazione alla solennità del Natale del Signore.

L’appuntamento non rappresenta soltanto un momento di celebrazione natalizia, ma segna anche la conclusione del ciclo dei Concerti giubilari, iniziativa promossa dalla Cappella Musicale della Cattedrale per celebrare l’Anno Santo 2025 attraverso la musica sacra. Il percorso, avviato nel mese di aprile, ha proposto una decina di concerti diffusi sul territorio dell’Arcidiocesi di Udine.

Il programma musicale accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio attraverso i secoli: dalle melodie del repertorio gregoriano fino al tardo Ottocento, passando per le avanguardie del Novecento, senza dimenticare i canti della tradizione natalizia, in un intreccio di spiritualità, storia e bellezza musicale.

