Concessioni balneari a Lignano, La Placa: “Bandi partiranno a breve”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si agitano le acque davanti alle spiagge di Lignano. Già lunedì i vertici del Comune si confronteranno con i legali e a stretto giro di posta partiranno i nuovi bandi per le concessioni balneari. Lo ha annunciato il vicesindaco della località turistica, Manuel La Placa, all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la delibera con cui a settembre la giunta lignanese aveva revocato il rinnovo delle concessioni.

“Per noi – dice La Placa – la questione era già chiara e siamo pronti. In quella delibera avevamo previsto di assegnare le concessioni entro quest’anno tenendo conto della nuova normativa a tutela della concorrenza entrata in vigore dopo i bandi. La sentenza del Consiglio di Stato, che non ha accolto la richiesta risarcitoria della ricorrente, – continua – ora ci costringe a ragionare su bandi che non sono tarati sulle nuove regole e per questo serve un approfondimento legale. In questo senso, la sentenza di ieri ci risulta incomprensibile. In particolare, resta in sospeso – conclude – il tema dell’indennizzo ai concessionari uscenti, per il quale mancano ancora i decreti attuativi”.

Anche per l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, si deve partire subito.

I nuovi bandi riguarderanno, come quelli revocati lo scorso anno, 17 concessioni tra stabilimenti balneari, bar e ristoranti e circa 31 ettari di arenile di Lignano Sabbiadoro. Interessati dalle gare gli stabilimenti balneari e i pubblici esercizi attualmente in gestione a Li.sa.gest e Ge.Tur, Lido del sole, Bagno Italia, Il Gabbiano, Bagno Lignano, Portofino, Ausonia, Lido City, La Sacca (ristorante compreso), Il giardino e Punta Faro (anche il bar). E ancora il bar Frecce Tricolori, la struttura ludica Mela Gaya e il noleggio natanti Doggy Beach.