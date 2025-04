Concessioni demaniali balneari a Lignano, annullata la revoca del rinnovo

Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera con cui lo scorso settembre la Giunta comunale di Lignano ha revocato il rinnovo delle concessioni demaniali balneari. Il giudice amministrativo di secondo grado ha accolto il ricorso della Albergo Italia srl contro una sentenza del Tar del Friuli-Venezia Giulia. A marzo, il Tar aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contro la decisione della giunta lignanese di posticipare di un anno gli avvisi di selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sia per l’incertezza del quadro normativo, sia per calcolare l’indennizzo spettante al concessionario uscente. Una decisione ribaltata dal Consiglio di Stato. Il massimo giudice amministrativo da una parte ha dichiarato ammissibile il ricorso della Albergo Italia, dall’altra ha annullato la delibera perché la revoca delle procedure di affidamento già avviate e la proroga delle concessioni in scadenza non sono state adeguatamente motivate.

“Non posso che dire ve lo avevo detto – afferma l’ex primo cittadino e capogruppo di Civicamente, Luca Fanotto -. Con la sentenza del Consiglio di Stato, la Giunta è stata sbugiardata su tutta la linea: la scelta di revocare i bandi per le nuove concessioni demaniali marittime si è rivelata un colossale errore, esattamente come avevo segnalato all’indomani della delibera del 26 settembre”.