Concessioni demaniali di Lignano: nuova scadenza per partecipare alla gara

Riapertura dei termini fino al prossimo 28 maggio per le gare pubbliche di assegnazione delle concessioni demaniali marittime scadute.

In tutto diciassette concessioni tra stabilimenti balneari, bar e ristoranti e circa 31 ettari di arenile di Sabbiadoro, tutto a gara con degli affidamenti che avranno la durata massima di quindici anni, da assegnare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ad annunciare il nuovo termine per partecipare alla gara pubblica relativa alle concessioni demaniali marittime è il Comune di Lignano Sabbiadoro attraverso una nota dove si spiega che «la decisione è dettata dai tempi tecnici necessari alla pubblicazione dell’avviso integrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione».

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è stata quindi fissata entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR. In questo modo gli interessati avranno qualche giorno in più per completare le pratiche e presentare le proprie candidature.

«La disposizione di riapertura dei termini – precisa il Comune – sarà pubblicata sul BUR, presumibilmente in uscita il prossimo 21 maggio. Da quella data sarà nuovamente attiva la possibilità di iscrizione e caricamento delle domande nell’apposita sezione della piattaforma e-Appalti entro le ore 24 del 28 maggio 2025».