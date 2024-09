Concessioni spiagge, la Regione al fianco dei comuni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione sarà al fianco degli enti locali e fornirà anche supporto tecnico. L’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha incontrato nuovamente i comuni rivieraschi per fare il punto dopo la firma del presidente della Repubblica sul decreto legge che stabilisce tempi e in parte le regole per i bandi di gara per la gestione delle spiagge. La norma voluta dal governo centrale stabilisce che il tempo massimo per i nuovi bandi è fissato al 2027 ed entro il 2025 il ministero delle infrastrutture fornirà i parametri per valutare indennizzi e ammortamenti e poi farà ulteriore chiarezza sulla predisposizione degli stessi.

Nei mesi scorsi in realtà alcuni comuni avevano già bandito le gare come nel caso di Trieste, su istanza di parte, e Lignano. Callari ha specificato che l’obiettivo è chiudere la partita comunque prima del 2027 mettendo anche a disposizione l’avvocature regionale per eventuali pareri ma lasciando ai comuni la decisione se ritirare o meno i bandi. Il sindaco di Lignano Laura Giorgi spiega che «Sul tema delle concessioni ringraziamo la Regione e in particolare l’assessore Calliari per la disponibilità dimostrata e soprattutto per la volontà di volersi muovere in modo univoco. Rispetto ai bandi pubblicati stiamo facendo una serie di valutazioni legali e nei prossimi giorni comunicheremo la decisione».