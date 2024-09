Conciliazione fallita in Prefettura, domenica lo sciopero degli agenti di Polizia locale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ fallito il tentativo di conciliazione indetto in Prefettura per scongiurare lo sciopero che gli agenti della Polizia locale hanno indetto per domenica 22 settembre, nella stessa giornata in cui si disputeranno nel capoluogo friulano sia la Maratonina che la StraUdine.

Le sigle sindacali hanno ribadito le motivazioni della mobilitazione, non ricevendo dall’amministrazione comunale le risposte attese in termini contrattuali ed economici che rivendicano, ovvero il mancato accordo sul pagamento anticipato della indennità del servizio esterno del 2024 e la mancata effettuazione del cumulo del pagamento dell’indennità di Ordine Pubblico e di servizio esterno come già avviene in altri Enti della Regione. Per quanto riguarda il pagamento delle due indennità di ordine pubblico, invece, il prefetto Domenico Lione ha ribadito che è garantito.

Lo sciopero è proclamato per l’intera giornata e vedrà gli agenti incrociare le braccia in un presidio dalle 9.30 alle 12.30 si terrà davanti a Palazzo d’Aronco.

A questo punto, l’unica possibilità per garantire lo svolgimento della mezza maratona e della straUdine è che il Comune precetti nelle prossime 48 ore un numero sufficienti di volontari abilitati tra Alpini e Protezione civile.