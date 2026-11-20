Un prodotto da maneggiare con cura. Al di là delle questioni giudiziarie, l’utilizzo eccessivo dell’urea agricola per la concimazione nei campi può rappresentare un problema ambientale, in particolare per la potabilità delle acque di falda, come spiegato negli approfondimenti dell’Arpa in merito alla qualità ambientale dell’acqua sotterranea.

Una volta sparso nel terreno, infatti, l’azoto ureico che compone questo fertilizzante per il 46% si trasforma in nitrati grazie a processi microbiologici. In caso di forti precipitazioni, i nitrati – che derivano principalmente dall’impiego sia di concimi chimici azotati, sia di letame e liquami – possono finire in falda. Se l’acqua qui contenuta supera la concentrazione di nitrati di 50 milligrammi per litro, non è più potabile e classificata come di scarsa qualità.

Il problema, in Friuli, riguarda soprattutto la zona delle risorgive, dove le acque che risalgono e sfociano in laguna possono superare anche i 60 milligrammi di nitrati per litro.

Per questo la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito le zone vulnerabili da nitrati. Qui i concimi azotati (compresi quelli di origine non chimica) posso essere usati in quantità ben definite, a seconda delle colture, e solo quando le precipitazioni sono inferiori ai 5 millimetri. Nel periodo invernale, c’è il divieto di utilizzo di concimi azotati chimici per 90 giorni. Dopo l’istituzione delle Zvn, è stato rilevato un generale miglioramento della situazione complessiva.

Oltre a ciò, i composti azotati rappresentano un problema per la qualità dell’aria. In caso di mancanza di pioggia, il concime rilascia ammoniaca che, combinandosi con i gas acidi presenti in atmosfera, produce PM 2.5 e PM 10. Per questo motivo, dal 2028 nel bacino padano (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte) sarà vietato usare l’urea agricola non inibita.

Per chi, in Friuli, intende rispettare limiti più stringenti rispetto a quelli imposti dalla Regione diminuendo o eliminando l’uso di concimi azotati di sintesi, ci sono premi finanziati dall’Ue. Sono previsti anche contributi per l’acquisto di macchinari che interrano il concime o consentono di spargerlo solo dove c’è effettivo bisogno.