Conclave, seconda fumata nera. Il nome del Papa atteso stasera

Prosegue in Vaticano è il momento della scelta del successore di Pietro, e anche di Francesco, nella Cappella Sistina sono riuniti 133 cardinali che arrivano da settanta Paesi diversi. A mezzogiorno la seconda fumata nera, segno che ancora non è stato trovato un accordo, anche se il cardinale decano Re ha detto che l’auspicio è quello di avere il nuovo Papa stasera.

La prima fumata del conclave nera, era arrivata ieri sera alle 21. In Piazza San Pietro i fedeli ad aspettarla sono stati oltre 45mila. Rispetto al conclave del 2013, iniziato alla stessa ora di quest’anno, la fumata ha ritardato di un’ora e venti (nel 2013 era arrivata alle 19.41). A pesare, secondo quanto si è appreso, è stata la lunghezza della meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa, 45 minuti, e poi il fatto che i cardinali, oltre ad essere diciotto in più, rispetto all’ultimo conclave, nella maggior parte sono neofiti e diversi di loro non parlano italiano. Quindi le operazioni di voto hanno preso decisamente più tempo.

Ieri pomeriggio dunque, come atteso, c’è stato solo un primo test per contarsi e per verificare quali sono i pesi di ingresso per i favoriti. Le indiscrezioni continuano ad evidenziare in pole position Pietro Parolin, ma crescono Francis Prevost, Jean-Marc Aveline; restano saldi in cima al toto-Papa anche Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi. E poi ci sono gli outsider dei quali si parla poco ma che hanno una grande stima all’interno del collegio dei cardinali, come l’ex capo dei salesiani Angel Fernandez Artime.

Oggi prosegue l’attesa con i due scrutini della mattina e altri due nel pomeriggio. Oggi niente fumo dal comignolo alle 10.30 a significare che il primo voto odierno non è andato a buon fine. Previste due fumate, una alle 17.30 e in quel caso sarebbe bianca, altrimenti alle 19 circa