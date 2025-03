Concluse le verifiche sul rischio frana, riaperto tratto in A23

Si sono concluse attorno alle 13 lungo la A23 Udine-Tarvisio le verifiche tecniche condotte dal personale specializzato di Autostrade per l’Italia in un’area esterna alla competenza autostradale, all’altezza del km 64, a seguito delle rilevazioni dei sensori del sistema di monitoraggio di una porzione di parete rocciosa installato ad aprile ’24. L’esito positivo degli approfondimenti di natura geologica – informa una nota – ha consentito la riapertura del tratto compreso tra Pontebba e Carnia in direzione Udine.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia in direzione Udine per consentire, in via precauzionale, il monitoraggio dell’area e non si registrano disagi alla circolazione. In direzione opposta, verso Tarvisio, si segnalano 4 km di coda, in diminuzione, nel tratto compreso tra Carnia e Pontebba, dovuta ai veicoli che hanno fatto conversione, attraverso l’ausilio dalla polizia stradale, durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.