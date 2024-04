Concorso flop per gli infermieri: si presentano “solo” in 280 a fronte di 338 posti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 280 candidati a fronte di 338 posti di lavoro disponibili. Nessun infermieri vuole il posto fisso e dopo la difficoltà dello scorso anno con un primo concorso che aveva visto la bocciatura della metà dei partecipanti in questo 2024 alle prove scritte e pratiche dei poco più che 600 iscritti si sono presentanti in 280 e non è detto che tutti vengano promossi con, al momento, un saldo negativo di 58 professionisti. Cristina Brandolin, presidente dell’Opi di Trieste, ha rilanciato l’allarme: «Da anni diciamo che bisogna investire sul riconoscimento professionale ed economico dei professionisti del servizio sanitario regionale e poi servono incentivi innovativi sul fronte del welfare aziendale anche per invogliare i professionisti da fuori regione. Appare sempre più evidente – conclude Brandolin – che il sistema non possa essere garantirò dalle ore aggiuntive dei professionisti già ampiamente provati da anni di emergenza». Concetti condivisi da Fabio Pototschnig, segretario regionale del sindacato Fials, «non basta solo parlare degli incentivi al personale, servono i fatti altrimenti continueremo ad avere persone che lasciano il pubblico per passare alla sanità privata dove ci sono condizioni economiche e stili di vita vantaggiosi». Secondo il sindacato, inoltre, i 338 posti banditi sono ampiamente sottostimati visto che in Asugi è stato reso disponibile un posto quando sappiamo che i pensionamenti saranno molti di più e questo senza considerare chi si dimette volontariamente.