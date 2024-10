Concorso “Nonno Più”: vincono Pachner, Zamò e i Nonni Vigile

Dopo gli anni difficili della pandemia, che hanno segnato drammaticamente le persone della terza età, si rinnova l’occasione di far trascorrere agli anziani una giornata di serenità, auspicabilmente assieme ai nipoti.

La quattordicesima edizione della Festa

Domenica 13 ottobre, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, si terrà la quattordicesima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio.

Il concorso

Per la nona volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più”, che punta a fare emergere i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dello sport, del volontariato e dell’economia, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”.

I più votati

I vincitori, ufficializza il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis, sono Bruno Pachner, classe 1939, maestro dello Sci Club Sappada, campione italiano e mondiale delle categorie Master; Lucio Zamò, imprenditore manzanese della sedia, fondatore di Linea Fabbrica, azienda che ha recentemente realizzato la seduta che Papa Francesco ha utilizzato per la messa conclusiva della Settimana dei cattolici; i Nonni Vigile di Udine (il coordinatore Luigi San Marco, scuola Ada Negri, Giorgio Fontanini, scuola Silvio Pellico, Elido Bassi, scuola Boschetti Alberti, Riccardo Fracas, scuola Arturo Zardini, Gianfranco Della Negra, scuola Fruch, Paolo Modotti, scuola Divisione Alpina Julia).

Il premio “speciale”

«Anche quest’anno abbiamo raccolto decine di segnalazioni che dimostrano l’interesse per l’iniziativa», sottolinea De Michielis. A quelli consegnati a seguito dei voti, si aggiunge il premio “speciale”, che va a Pietro Enrico di Prampero, medico e docente universitario, autore di oltre 300 pubblicazioni apparse sulle principali riviste scientifiche internazionali e di un libro dedicato all’energetica della locomozione umana.

Il programma

La festa, informa la 50&Più, inizierà alle 10.30 con il saluto delle autorità. Seguirà quindi la cerimonia di premiazione. Dalle 12 alle 16, nel Colle del Castello, cibi, bevande, giocolieri e grande divertimento per nonni, nipoti e familiari.

Il sostegno degli sponsor

Anche quest’anno numerosi sponsor, in collaborazione con Confcommercio Udine e 50&Più Udine, sostengono la festa: 50&Più nazionale, Comune di Udine, Camera di Commercio Pn-Ud, Fondazione Friuli, D’Amare, Friulmarket, Gruppo Ferri, Apoteca Natura, Udine Città Sana, Lovison, Maico, Ronco Ascensori, Romagna, Cussigh Bike, Allegria, Carlo Alberto Ronco Fideuram, Gusto Antico, Al Cercjeben, Hattivalab. Free Time, Lorenzonetto, Bagatto, UniDoc Fvg, Pirac, MT Group, Grattoni 1892. Friulbrau, Oro Caffè.

Come tenere allenata la memoria, un convegno della 50&Più Udine

“La memoria: come funziona, come cambia, come mantenerla” è il titolo del convegno promosso da 50&Più Udine nel capitolo del benessere. Il tema è uno dei più sentiti nella terza età e sarà sviluppato, dopo i saluti dell’assessore comunale al Sociale Stefano Gasparin e del presidente dell’associazione di over 50 inserita nel sistema Confcommercio Guido De Michielis, attraverso l’intervento della psicologa Sara Boscariol.

L’incontro si terrà nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco a Udine, mercoledì 9 ottobre a partire dalle 16.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare la segreteria 50&Più allo 0432/1850037 o al 347/6677972.