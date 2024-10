Approfittarono di una 41enne, condannati a quasi 10 anni per circonvenzione d’incapace

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Approfittarono della sua fragilità per farle acquistare un’auto e rivenderla, senza darle il ricavato e lasciare a lei, priva di patente di guida, l’onere di pagare le rate. Tutti e cinque sono stati riconosciuti colpevoli di circonvenzione d’incapace dal giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine e condannati a quasi 10 anni di reclusione, oltre al risarcimento della vittima in sede civile. Il giudice ha inflitto 2 anni e 3 mesi di reclusione a Giosh Caldaras, 35 anni di Udine, 2 anni e 2 mesi a Cristian e Max Braidic, 50 e 29 anni di Tavagnacco, un anno e 9 mesi a Marta Braidic, 48 anni di Tavagnacco, e un anno e 6 mesi, pena sospesa, a Miriam Hudorovich, 32 anni di Udine.

La vicenda ha inizio a fine 2019, quando un’udinese di 41 anni con alcuni ritardi, rappresentata dall’avvocato Ingrid Pontello, si affidò a due suoi conoscenti, Caldaras e Hudorovich, per avere un finanziamento per l’acquisto di mobili. Loro la convinsero che prima era necessario comperare una Fiat Freemont da 13mila euro con un finanziamento di oltre 17mila euro, da comprire in 60 rate. Dopo pochi giorni misero un annuncio su Internet e vendettero il veicolo per 11mila 500 euro. Il denaro non fu dato alla vittima, alla quale rimasero in capo le rate. Tutto con la complicità degli altri tre imputati.

Durante la discussione, l’avvocato Federico Plaino, difensore dei tre Braidic, ha sostenuto che i suoi assistiti incontrarono pochissime volte la donna e non poterono rendersi conto delle sue fragilità. Il difensore di Caldars e Hudorovich, l’avvocato Guido Galletti, ha chiesto l’assoluzione per i due perché la 41enne era comunque in grado di capire cosa stava succedendo. I due legali hanno annunciato ricorso in appello.