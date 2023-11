Curò dei denti, condannato odontotecnico di Coseano

Nello studio dentistico ha sistemato protesi, preso le impronte delle arcate, estratto denti e curato carie. Lui, però, non è dentista, ma odontotecnico. Per questo è il giudice Giulia Pussini lo ha condannato a 10 mesi di reclusione e a 15mila euro di multa per esercizio abusivo della professione di odontoiatra. Protagonista della vicenda è Alessandro Minisini, 69 anni di Coseano, legale rappresentante della Minident di Rive d’Arcano, nella quale lavorano diversi professionisti.

Il caso era emerso nell’aprile 2020, durante una visita dei Nas per controllare che negli studi dentistici l’attività di limitasse alle sole emergenze. Secondo il capo d’imputazione, l’attività indebita di Minisini riguardava il quinquennio dal 2016 al 2020.

Assieme a lui era imputato anche il dirigente sanitario della struttura per non aver impedito a Minisini di esercitare la professione di odontoiatra. L’uomo, difeso dall’avvocato Federico Carnelutti, è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste. I legali di Minisini, gli avvocati Romina Pellegrini e Annaleda Galluzzo faranno appello”. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO