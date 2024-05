Non fu omicidio stradale: 41enne assolto per la morte di Enzo Munini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il fatto non costituisce reato. Con questa formula il giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine ha assolto Filippo Veronese, udinese di 41 anni, dall’accusa di omicidio stradale nei confronti di Enzo Munini, deceduto all’età di 78 anni in seguito a un’incidente in via del Cotonificio nel capoluogo friulano. Il sinistro risale al 24 luglio 2021. Mentre svoltava a sinistra in via delle Scienze, la bicicletta sulla quale l’anziano viaggiava si scontrò con la moto guidata da Veronese. Il pensionato cadde a terra e fu portato in ospedale in gravissime condizioni. Due settimane dopo morì a causa delle lesioni riportate. Secondo l’accusa, il motociclista stava viaggiando a 64 chilometri all’ora con il limite a 50 e non prestò la necessaria attenzione per evitare la bicicletta. Durante l’arringa il difensore di Veronese, l’avvocato Giuseppe Nais, ha sostenuto che la bicicletta svoltò superando la doppia linea continua della pista ciclabile e che il suo assistito non ebbe la possibilità di evitare lo scontro.