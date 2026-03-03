Conducenti indisciplinati a Udine, incassato un milione di euro in più

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un piccolo bottino è stato incassato a Udine nel 2025 a causa degli automobilisti indisciplinati. Come anticipato ieri da Telefriuli, nelle casse del Comune lo scorso anno sono entrati quasi 3 milioni di euro. Un milione in più rispetto al 2024.

La stragrande maggioranza delle sanzioni- 2,8 milioni di euro – riguarda violazioni al codice della strada, nonostante lo stand-by agli autovelox attuato dopo la sentenza della Corte di Cassazione.

Attualmente sono 10 i volontari urbani della sicurezza presenti: 9 nonni vigili, e una nonna vigilessa. Sono oltre 60, invece, i cittadini che hanno aderito alla Sicurezza Partecipata.