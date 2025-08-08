Confcommercio: “Norme Uefa già previste, locali pronti a collaborare”

Sui divieti imposti in vista della Supercoppa UEFA interviene anche Confcommercio Udine, attraverso il vicepresidente del mandamento e referente dei pubblici esercizi, Giovanni Pigani. “Comprendiamo la necessità di gestire l’ordine pubblico in eventi di questa portata”, dichiara Pigani, sottolineando che si tratta di misure già previste dal protocollo UEFA per le finali e i grandi eventi internazionali. Secondo Confcommercio, i locali del centro erano già preparati a gestire questo tipo di restrizioni, consapevoli della delicatezza del tema alcol in presenza di tifoserie numerose e appassionate. Confcommercio ribadisce il pieno sostegno e invita gli esercenti al rispetto delle regole, che saranno in vigore solo durante i giorni legati alla partita.