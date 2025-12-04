  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Dicembre 2025
Cronaca
Documentati oltre un anno di episodi di spaccio

Confermati gli arresti per i "narcos" triestini

Trovati a casa di due fratelli oltre un chilo di cocaina
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un chilo di cocaina a casa e 15 grammi pronti allo spaccio in macchia. I tre cittadini albanesi, tra cui due fratelli, e il kossovaro arrestati lunedì dai Carabinieri in piazza Foraggi a Trieste dovranno restare agli arresti, gli albanesi in carcere mentre per il cittadino kossovaro, come conferma l'avvocato Andrea Cavazzini, sono stati concessi i domiciliari anche perché unico che ha un lavoro e lo stesso legale si ritiene soddisfatto «ma stiamo comunque valutando il ricorso al riesame».

Come si evince dal dispositivo del Gip, Flavia Mangiante, in realtà il gruppo era monitorato dai Carabinieri da tempo, oltre un anno, e sono stati documentati diversi episodi di spaccio e di acquisto di grossi quantitativi di cocaina nel milanese, precisamente a Pioltello. L'operazione di lunedì sarebbe scattata non a caso: due del gruppo erano pedinati dai Carabinieri e a bordo di una Ford Fiesta avevano ritirato proprio delle dosi di bamba a casa dei fratelli nella zona di Servola, uno di questi li aveva seguiti in macchina, una Bmw di grossa cilindrata, i mezzi erano stati fermati in piazza Foraggi. In seguito al fermo era scattata la perquisizione a casa dei fratelli dov'è stato trovato quasi un chilo di cocaina e oltre 2 mila euro in contanti.

È facile immaginare che questo sia solo un tassello in un contesto molto più vasto che probabilmente emergerà nei prossimi giorni.

