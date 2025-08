Confermato lo sconto del 50% per gli studenti che si muovono in autobus e treno

Sconto del 50% per autobus e ferrovia. La giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha confermato le agevolazioni per gli studenti e per le famiglie che scelgono il tpl. Lo scorso anno il numero di abbonamenti è arrivato a superare quota 51 mila e 300 per un totale di poco inferiore ai 10 milioni. Le agevolazioni sono estese anche alle famiglie e a chi studia nel vicino Veneto.

La giunta, su proposta dell’assessore Sergio Emidio Bini, ha anche approvato il bando per il refitting o la demolizione delle unità da diporto. Si tratta di un contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa sostenuta calcolato in base alla misura della barca e a favore di privati, imprese, associazioni e Comuni. Le unità devono avere oltre vent’anni di vita ed essere possedute da almeno due anni. Il bando è stato strutturato attraverso un procedimento a sportello e le domande potranno essere inoltrate dal 4 settembre al 6 ottobre 2025, attraverso il sistema di Istanze online (Iol) della Regione.