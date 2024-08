Confesercenti: “Lignano perde turisti austriaci e tedeschi”

A dispetto degli annunci di ripresa delle presenze almeno nella seconda parte dell’estate, agli esercenti e agli albergatori di Lignano la situazione non appare affatto rosea. “La fotografia attuale non fa ben sperare – dichiara Matteo Battiston, referente Confesercenti di Lignano -. Quella che sembrava essere una stagione promettente si è trasformata invece in un’estate che lascia l’amaro in bocca. Segnaliamo dal 10 al 15% in meno di presenze rispetto allo scorso anno, e lamentiamo un forte calo di turisti provenienti dall’Austria e dalla Germania, a favore di un piccolo incremento di ospiti provenienti dall’est Europa”.

Confrontandosi con colleghi di altre località balneari, sembra che anch’essi non godano di sorti migliori, “ma questo non deve essere una scusante per adagiarci. Decenni di mancata programmazione a lungo termine da parte delle precedenti amministrazioni comunali ci hanno portati a questo punto, al punto in cui invece di riuscire ad allungare la stagione da 4 a 6 mesi, si è ridotta a 60 giorni di lavoro”. E qui sta il nocciolo della questione: “Finché Lignano continuerà ad essere attrattiva solo per il mare e la spiaggia, non possiamo fare altro che arrenderci alle sorti del meteo. Non è possibile, ad esempio, che sia stata concessa la chiusura delle terme di Riviera – che per contratto con il demanio dovevano rimanere operative 10 mesi all’anno – quando quelle dei nostri vicini oltre fiume, mantenute efficacemente e appetibili, fanno sold out tutti i weekend nei mesi primaverili”.

Manca poi un serio investimento anche nelle azioni mirate ai giovani: “Lignano era diventata famosa anche per l’intrattenimento serale e notturno, settore che nell’ultimo decennio è stato massacrato da ordinanze sempre più restrittive che hanno portato ad una morte lenta e inesorabile il divertimento per i più giovani. Basta fare una passeggiata alle 23 lungo il centro di Lignano Pineta per capire come la chiusura del Kursaal dello scorso anno sia stato il colpo di grazia per questa parte della località balneare”. “Al contrario di quanto molti pensano – chiude il referente di Confesercenti – gli imprenditori lignanesi sarebbero disposti ad aprire le proprie attività per più mensilità, ma parliamo pur sempre di imprese, e se i costi superano le spese, va da sé che sia meglio chiudere”.