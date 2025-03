Confindustria Udine, Pozzo: “Guardare a Est per mettere in sicurezza le aziende”

Guardare all’Est europeo, in particolare ai Balcani, per mettere in sicurezza le produzioni industriali. E’ l’obiettivo individuato dal presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, durante la tappa regionale del Roadshow promosso dal Sistema NordEst per l’Internazionalizzazione che unisce istituzioni e attori di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Un modo, quello indicato da Pozzo, che offre la possibilità, in un periodo in cui tutta la geopolitica sta mutando, di recuperare velocemente le filiere produttive che un tempo sono state spostate verso l’Asia.

Per Alessandro Minon, coordinatore del Progetto e presidente di Finest, è necessario adattarsi a un contesto che oscilla tra fragilità e ripresa, puntando su nuovi mercati, guardando in primis ai Balcani, ma andando anche oltre.

Su questo fronte, dice l’assessore regionale all’industria Sergio Emidio Bini, l’amministrazione regionale ha fatto e può fare ancora molto.