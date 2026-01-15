Confine orientale, dalla Slovenia attacchi a Meloni sui rinforzi di polizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’annunciato invio di 124 nuovi poliziotti italiani al confine con la Slovenia riaccende le tensioni tra Roma e Lubiana. A esprimere forte preoccupazione per i rinforzi in arrivo è Marko Rusjan, sottosegretario di Stato al ministero della Cultura sloveno, che critica apertamente il rafforzamento dei controlli lungo la frontiera orientale nonostante il calo dei flussi migratori sulla rotta balcanica.

“Guardiamo con preoccupazione la decisione del governo italiano”, ha affermato Rusjan sui social, ricordando come i numeri raccontino una realtà diversa. Nel 2025 la polizia slovena ha registrato circa 28 mila ingressi irregolari, contro i 46 mila del 2024, un dato che evidenzia quasi un dimezzamento dei rintracci.

Secondo il sottosegretario, le ragioni della scelta italiana non sarebbero quindi legate alla pressione migratoria quanto a logiche politiche: “Un Paese in crisi cerca legittimità mostrando più forze dell’ordine, soprattutto ai confini, dove può sempre nascondersi un nemico esterno”.

Una strategia che, avverte, rischia di penalizzare chi vive nelle aree transfrontaliere: “Questo è un altro colpo per tutti noi che viviamo vicino al confine – prosegue –. Sembra che lo spirito di cooperazione di Go!2025 sia già dimenticata”.

Ma il drastico calo di arrivi è stato confermato oggi anche dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Se nel 2023 i rintracci erano arrivati a superare in Fvg quota 20mila, nel 2024 – con la sospensione di Schengen – il numero è sceso a circa 10mila, poco sotto nel 2025. “Grazie a un accordo con il Ministero dell’Interno stanno andando avanti i trasferimenti ordinari fuori regione che continuano a essere programmati e costanti”, ha ricordato Roberti, il cui auspicio è l’attivazione delle pattuglie miste al confine. “In passato i respingimenti informali alla frontiera erano stati attivati – ha ricordato Roberti – poi, però, sono stati erroneamente azzerati nel corso della scorsa legislatura”.